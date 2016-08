As águas tranquilas do Moji-Guaçu, nas imediações da ponte metálica – cartão postal de Porto Ferreira – são as ideais para a pesca do curimbatá, considerado um dos peixes mais exigentes dos rios. Nos últimos degraus da escadaria da Área de Lazer “João Inácio Ferreira”, o espaço atrai uma dezena de pescadores, diariamente. Paramentados de suas cadeiras de praia e guarda-sóis, eles passam as manhãs esperando uma fisgada. A imagem bucólica chama a atenção de quem passa pela avenida Ângelo Ramos e observa os pacientes homens como autênticos ribeirinhos. O curimbatá é um peixe apreciado na pesca esportiva por sua força e capacidade de luta após ser fisgado. Originado do tupi-guarani, o nome kuruma’antan pacu’ significa “peixe grande e forte, fácil de comer”.

O peixe é manhoso e exige a isca preparada de uma maneira especial. Para a pesca difícil, a solução é fazer a linha alcançar o fundo do rio, onde o peixe se esconde, ou melhor, alimenta-se. A estratégia costuma presentear os mais sortudos que publicam, orgulhosos, em tempos de mundo digital, a imagem dos troféus nas redes sociais.

Ao contrário do que muitos pensam, mesmo com o passar dos anos e com a recente estiagem que assolou o “rio da cobra grande”, a morada do exigente curimba – como é chamada a espécie – ainda contribui com fartura de peixes.

O curimbatá também é chamado “papa-terra” (referência ao seu hábito de remexer a terra), curibatá, curimatá, curimatã, curimataú, curumbatá, crumatá, grumatá e grumatã.

O curimatã realiza migrações com fins reprodutivos e essa atividade esta sincronizada com o aumento do nível das águas na época das enchentes. As fêmeas liberam ovócitos e os machos, esperma, em grandes quantidades, os óvulos serão fecundados e em seguida eclodirão as larvas, essas serão levadas pela correnteza até as planícies alagadas onde se encontram grande quantidade de algas e invertebrados aquáticos que servirão de alimentos.

Não sendo um peixe carnívoro não pode ser pescado com iscas artificiais. Os machos emitem sons na época de reprodução (entre novembro e janeiro), migra, rio acima, podendo percorrer centenas de quilômetros até as áreas de desova. Durante esse período, formam-se enormes cardumes e os machos emitem sons, que lembram o barulho de roncos. Daí o nome “piraçununga”: do tupi, “peixe que ronca”.

CRÉDITO DA FOTO: Henrique Ribaldo Filho/Arquivo Pessoal