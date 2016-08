Um anúncio em um perfil de comércio informal nas redes sociais chamou a atenção de policiais militares. Eles não acreditavam que uma pessoa, em sã consciência, oferecia pela internet mudas de Cannabis sativa, um dos nomes científicos da maconha, sem qualquer receio. Com informações deixadas pelo “vendedor” no próprio perfil foi possível encontrar seu paradeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito de 22 anos reside no Porto Belo e foi detido no início da noite de terça-feira, 16 de agosto. Os responsáveis pela captura foram o Sargento Ovídio e os Soldados Prinholato, da Força Tática de Porto Ferreira. Houve a abordagem e foram feitas buscas no interior do imóvel. A Polícia Militar localizou dez mudas de maconha plantadas em recipientes plásticos.

O acusado recebeu voz de prisão, foi detido e apresentado no plantão policial. As mudas foram apreendidas para perícia. O vendedor frustrado foi liberado e responderá pelo crime em liberdade.

De acordo com a Lei nº 11.343/06, em seu artigo 28, parágrafo 1º, é crime semear, cultivar ou colher, mesmo que para o consumo pessoal, "plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica". Caso o indivíduo descumpra a norma, nesse caso, terá que prestar serviços à comunidade, sendo advertido sobre os efeitos das drogas e tendo que comparecer a programa ou curso educativo.