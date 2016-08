A Mesa Diretora da Câmara Municipal iniciou há um mês uma reforma para melhorar a acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção no Plenário “Syrio Ignatios”. O prazo de execução é de 60 dias. Até lá, as sessões ordinárias serão realizadas na sala de reuniões. O público está sendo alocado, provisoriamente, na antessala da Diretoria do Poder Legislativo, para assistir às sessões.

Entre as medidas que a adaptação do prédio propõe estão: retirada do carpete do ambiente do plenário, criação de duas portas de acesso no corredor lateral do prédio, fechamento da Galeria dos Presidentes em alvenaria, substituição de aparelhos de ar-condicionado e reforma do sistema de distribuição elétrica.

O projeto civil prevê o rebaixamento do piso, substituição dos revestimentos cerâmicos e pintura interna. Os custos da obra foram avaliados em R$ 81 mil. A conclusão está prevista para o fim de setembro deste ano.