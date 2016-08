Um mutirão de avaliação de catarata acontece neste sábado, 27 de agosto, no salão de festas da Associação dos Aposentados, no bairro Lagoa Serena. O atendimento gratuito à população será realizado das 8h às 17 horas, para a detecção de doenças como o glaucoma. A Campanha contra a Cegueira é uma promoção da Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira (ACI-PF) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Porto Ferreira, com o apoio do Departamento Municipal de Saúde e Prefeitura de Porto Ferreira.

Os pacientes passarão por exames de acuidade visual, e avaliações que podem detectar doenças que ocasionam a cegueira reversível ou irreversível, como a catarata, glaucoma e a retinopatia diabética.

Para o diretor municipal de Saúde, Geraldo Alencar Ribeiro, a ação social é importante, pois cada vez mais tem surgido doenças de visão pela falta de consultas aos especialistas e diagnósticos preventivos. “Todos podemos apoiar ações que beneficiem de alguma forma os pacientes mais carentes e, principalmente, a clientela idosa da nossa sociedade”, afirmou ele.

Segundo o último censo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o número de oftalmologistas por habitante cresceu desde o início do século, porém a distribuição desigual pelas regiões do país ainda faz com que 23% dos brasileiros não tenham acesso a esses profissionais.

Isso resulta na falta de diagnóstico e tratamento em tempo hábil para conter algumas doenças, por exemplo, o glaucoma, que é a principal causa da cegueira irreversível e atingirá cerca de 80 milhões de pessoas no mundo até 2020, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).