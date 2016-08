O Palmeirinha perdeu fora de casa para o XV de Novembro no último sábado, 20 de agosto, e deixou o time de Jaú na liderança da competição. O placar foi de 4 a 0. Com a derrota o alviverde ferreirense está na penúltima colocação do Grupo 3 do Campeonato Paulista de Futebol da categoria Sub-20 da Segunda Divisão. Neste fim de semana o time do técnico Parma de Oliveira volta a jogar em casa para tentar a reabilitação e sua primeira vitória na competição. O Verdão enfrenta o Lemense no Estádio da Vila Famosa, neste sábado, 27 de agosto, às 15 horas, com portões abertos para o público.

Na classificação do Grupo 3, o XV de Jaú tem 9 pontos e segue no topo da tabela. A segunda colocação é do Elosport com 4 pontos. Em terceiro está o Lemense com três pontos ganhos. O Palmeirinha é o quarto colocado com um ponto. Na lanterna, está o Santacruzense, em quinto, sem pontos ganhos.

JOGOS DO PALMEIRINHA NO TURNO

1ª Rodada – Palmeirinha (folga)

2ª Rodada – Palmeirinha 1 x 1 Elosport (13 de agosto)

3ª Rodada – XV de Jaú 4 x 0 Palmeirinha (20 de agosto)

4ª Rodada – Palmeirinha x Lemense (27 de agosto)

5ª Rodada – Santacruzense x Palmeirinha (3 de setembro)

6ª Rodada – Palmeirinha (folga)