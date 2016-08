O Circuito Cultural Paulista divulgou as apresentações que serão realizadas em agosto e setembro no Espaço Cultural Fepasa, em Porto Ferreira. Neste domingo, 28 de agosto, o município recebe o espetáculo de circo “Alvimar, o caipira paranormal”. A entrada é de graça. O evento será realizado a partir das 15 horas.

Na peça, Alvimar é um palhaço com poderes especiais que agrega pessoas para mostrar suas habilidades de ilusionismo. Busca na interação com a plateia, mostrar seus poderes e apresentar seus dons sobrenaturais. Entre várias tentativas de demonstrar sua paranormalidade, realiza números de ilusionismo com perfeição e destreza em alguns momentos, e em outros tenta números mais atrapalhados, mas que na confusão das tentativas, garantem a diversão da peça.

Já no dia 9 de setembro será apresentado o espetáculo de dança "Pra todo mundo dançar", com o grupo Babado de Chita. O espetáculo desfila pelo universo das manifestações populares do Brasil e convida o público a tomar parte da brincadeira interagindo com o elenco. Uma combinação da alegria e ludicidade presente nos brinquedos tradicionais, traz em seu repertório ritmos característicos das regiões norte, nordeste e sudeste, aliando os mesmos à linguagem da expressão cênica popular através da dança, da música e da presença de bonecos.

Ao longo do ano, cada cidade recebe espetáculos de forma a compor temporadas artísticas que movimentam a vida cultural dos mais de 100 municípios participantes, valorizando os teatros e centros culturais locais, além de espaços alternativos. O Circuito é um projeto da Secretaria de Estado da Cultura que tem a missão de ampliar o acesso à cultura de forma descentralizada.