Uma ventania no início da madrugada do último dia 20 de agosto provocou transtornos no município de Porto Ferreira. No dia 21 de agosto, galhos de árvores foram encontrados nas vias públicas e precisaram se retirados.

Na região, os ventos chegaram a 70 km/h. Segundo a Somar Meteorologia, o fenômeno que ocorreu no fim de semana trouxe nuvens carregadas e provocou rajadas de ventos e temporais.

De acordo com a Prefeitura de Porto Ferreira, o serviço de “cata-galho” na última segunda-feira, 22, ocorreu normalmente. O diretor de Obras, Valdir Bosso, informou que apenas a coleta de folhas foi maior que o normal.