A Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Seção de São Paulo (OAB-SP), cumprindo deliberação do Conselho de Prerrogativas, promovera nesta sexta-feira, 2 de setembro, uma sessão solene em frente ao Fórum de Porto Ferreira, para um desagravo do advogado ferreirense Dr. Luis Augusto Braga Ramos, contra a Juíza de Direito, Dra. Milena de Barros Ferreira, à época do exercício de sua magistratura na 1ª Vara da Comarca de Porto Ferreira. A OAB-SP mobilizou os profissionais de advocacia e outros segmentos da sociedade ferreirense e da região para ocupar as escadarias do Fórum de Porto Ferreira, à rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, a partir das 17 horas.

Segundo o Dr. Guto Ramos, como é mais conhecido, ele foi ofendido em suas prerrogativas profissionais e solicitou oficialmente ao presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, providências quanto ao episódio. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Porto, o advogado esclareceu os principais pontos do pedido de reparação da afronta a qual sofreu no exercício de sua atividade.

Jornal do Porto- O que motivou a OAB-SP a promover esse ato contra a magistrada?

Dr. Guto Ramos- Foi noticiada à Ordem [dos Advogados do Brasil], por meio de uma representação, a existência, em tese, de um fato de desrespeito às prerrogativas ou mesmo de ofensa no exercício da profissão ou em razão dela. Portanto, instaurou-se, perante a Comissão Estadual de Prerrogativas da OAB o devido processo legal, no qual o suposto ofensor terá o amplo direito de defesa, com regular instrução do processo, colheita de provas. Haverá a decisão e o devido recurso dessa decisão, até que ela seja definitiva. Se for reconhecida a violação ou o agravo, o advogado agravado será publicamente desagravado em sessão pública, nos termos do Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal.

A ÍNTEGRA DA ENTREVISTA ESTÁ NA EDIÇÃO IMPRESSA.