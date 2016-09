O funcionário público Manoel Pereira disse na semana passada à reportagem do Jornal do Porto que o município ferreirense passará por uma revisão em seus conceitos sobre o trânsito nos próximos cinco anos. “Daqui um tempo nossos vereadores não pedirão mais lombadas, e sim ciclovias”, afirmou. Pereira atua na Seção de Trânsito e é especialista no assunto. Foi dele a concepção da faixa elevada de pedestres, conforme a legislação brasileira, que será implantada na nova duplicação da avenida Rudolf Streit.

Segundo ele, Porto Ferreira literalmente estacionou por 18 anos em seu desenvolvimento viário. Por isso, um novo projeto merece ser desenvolvido pelas autoridades municipais, com total acessibilidade, com demarcação de novas ciclofaixas – provavelmente na avenida Professor Henrique da Mota Fonseca Júnior e na avenida General Álvaro de Góes Valeriani –, além de uma melhor sinalização horizontal e vertical.

Uma volta pela cidade dá sinais de que o especialista em trânsito está correto em suas considerações. Na avenida Ângelo Ramos, no cruzamento com a avenida Rudolf Streit, há uma placa informando que a conversão à direita permitirá ao motorista ter como destino “Pirassununga”. A sinalização não aponta que o caminho a ser seguido será pela rodovia SP-328, ou seja, a estrada velha sem qualquer pavimentação. Outro ponto: daquela placa até o Jardim Jandyra não existe qualquer indício que o condutor esteja no sentido correto.

A ÍNTEGRA DA NOTÍCIA ESTÁ NA EDIÇÃO IMPRESSA.