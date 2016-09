O Departamento Municipal de Saúde anunciou que o mais recente estudo sobre o nível de infestação por larvas do mosquito Aedes aegypti em Porto Ferreira caiu. O índice registrado em agosto foi abaixo do limite preconizado pelo Ministério da Saúde. O índice de Breteau foi de 0,35 ponto em julho de 2016, ou seja, é a quantidade de larvas positivas encontrada nos imóveis vistoriados. Foram pesquisadas 85 quadras, totalizando 569 imóveis vistoriados pelos agentes.

A presença de focos de reprodução do mosquito é o indicativo para a transmissão da dengue, do zika vírus, da febre chikungunya e da febre amarela. O diretor de Saúde, Geraldo Alencar Ribeiro, afirmou esta semana que o retrato é positivo, mas que as medidas de combate ao Aedes não podem ser interrompidas.

Na região central, envolvendo o Jardim Primavera, Vila Nova, Vila Daniel, Jardim e Vila Salgueiro, o nível de proliferação larvária também se mostrou satisfatório, uma vez que as agentes de combate à dengue visitam regulamente as residências.

“É um trabalho intenso, com visitas para orientação e eliminação de criadouros, e o resultado é um número de pessoas infectadas abaixo do que recomendam as autoridades de saúde”, comentou Ribeiro.

Ele lembra que esse levantamento realizado em época de seca naturalmente contribui para que a infestação de larvas do Aedes seja baixa. O município de Porto Ferreira vem recebendo temporadas de chuvas devido às frentes frias que incidem sobre o Estado de São Paulo antes da chegada da primavera.

“Quando houver uma frequência maior de precipitações será o momento mais delicado, portanto vamos continuar trabalhando, intensificando as visitas até o final do ano com o objetivo de manter esses índices baixos”, disse o diretor de Saúde.

Segundo ele, a população também precisa colaborar. O controle dentro de casa não pode ter descanso porque o cidadão é o primeiro agente de combate à dengue. Até o momento, o município totalizou 451 casos de dengue entre julho de 2015 e junho de 2016 (considerado o “ano dengue”) e nove casos desde julho de 2016 até hoje. Os mutirões são realizados aos sábados.