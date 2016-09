O cirurgião-dentista Dr. Antonio Fernando Gentil (foto), diretor responsável pela Clínica Odontodoc, em Porto Ferreira, receberá neste fim de semana a outorga de comendador, em Brasília (DF). O grau honorífico de comendador será concedido durante a posse de Nando Gentil na Academia Latino-Americana de Ciências Humanas (ALACH), a ser realizada neste sábado, 10 de setembro, na Capital Federal.

“Neste momento de minha carreira o título de comendador representa mais que um título distintivo de honra, mas por tudo o que consegui realizar profissionalmente, dentro e fora da odontologia, com o objetivo de engrandecer a sociedade ferreirense, principalmente no desenvolvimento da cidade como referência e símbolo de qualidade no que diz respeito à saúde dos dentes e à estética facial”, afirmou Dr. Nando Gentil à reportagem do Jornal do Porto.

Os novos acadêmicos pertencem às áreas de Ciências Jurídicas, Humanas e Filosofia. As comendas também serão entregues a personalidades do mundo social, cultural e empresarial do País.

A solenidade acontecerá no clube da ASBAC, na Capital federal, onde o secretário-geral da ALACH, Comendador Edson Costa, e o acadêmico Raul Canal, que presidirá os trabalhos, falarão sobre o currículo de cada novo membro.

Na oportunidade, a ALACH realizará a comemoração dos 194 anos da Independência do Brasil com a presença de autoridades civis, militares, além de convidados da academia.

Dr. Nando Gentil é o atual presidente da Regional Porto Ferreira da APCD (Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas). Já foi condecorado pela Associação Brasileira das Forças Internacionais da Paz da Organização das Nações Unidas.

Formado pela Unesp de Araraquara, o profissional foi residente por três anos em cirurgia buco-maxilo-facial e se tornou especialista em implantodontia. Gentil é diretor da Odontodoc há mais de três décadas. Atualmente a Odontodoc, como centro de implante e reabilitação oral, é uma das principais referências em radiologia, atendimento hospitalar, implantes, estética e cirurgias de Porto Ferreira e região.