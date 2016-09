A necessidade da interligação entre a ciclovia “Anderson Carniatto”, na nova avenida Rudolf Streit, e a ciclofaixa do Calçadão “Neno Perondi” fez a Seção de Trânsito promover alterações na avenida Ângelo Ramos, naquela região da cidade. O traçado da ciclofaixa que contornava a bilheteria da Feife foi extinta para ampliar a faixa do leito carroçável e dar mais fluidez ao tráfego. Novas faixas de travessia de pedestres serão desenhadas para a transposição do ciclista.

Uma rotatória foi criada no canteiro central da avenida Ângelo Ramos a fim de garantir o acesso do motorista à nova pista da avenida Rudolf Streit. Naquele ponto os condutores devem proceder aquilo que estabelece o Código Brasileiro de Trânsito, conforme o artigo 29.

Pela legislação, a circulação é pelo lado direito da via. Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem aquele veículo que estiver circulando por ela.

Por se tratar de uma região de fluxo de veículos de carga – para atender a Cargill e usinas de cana-de-açúcar – todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário.

“Cada motorista deve compreender a lei para não interpretar em causa própria, que é um costume do brasileiro”, afirmou Manoel Pereira, servidor público e especialista de trânsito da Prefeitura. “O Código [Brasileiro de Trânsito] precisa ser respeitado, e cada cidadão pode oferecer em troca o bom senso”.

Segundo ele, no cruzamento das avenidas – Ângelo Ramos e Rudolf Streit – existe um ponto crucial: para os motoristas que seguem da Vila Sibylla para o Centro e desejam atingir a avenida Engenheiro Nicolau, a placa de regulamentação “Pare” exige a parada obrigatória para não interromper a passagem.

“A preferência será de quem desce pela rua Mathias Cardoso, por exemplo”, comentou Manoel Pereira. “Assim que atingir a rotatória seguirá no fluxo normal, dando sempre fluidez para o trânsito”.