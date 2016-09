A Justiça Eleitoral de Porto Ferreira indeferiu na tarde da última sexta-feira, 9 de setembro, o pedido de registro de candidatura do delegado de polícia, Dr. Maurício Sponton Rasi (PMDB), que pleiteava concorrer ao cargo de prefeito no município nas eleições de 2016. Neste momento, ele está considerado inapto no sistema de divulgação do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), disponível para consulta pública. O pedido de registro da chapa “Coligação Nova História – Trabalho, Experiência e Competência” também foi indeferido, incluindo a candidatura do vice-prefeito Luiz Antonio de Moraes, o Maguila. Na próxima quarta-feira, 14, encerra-se o prazo para a Justiça Eleitoral julgar os recursos.

Quando o candidato está inapto quer dizer que está inabilitado para ser votado na urna eletrônica. No caso de indeferimento, segundo a Justiça Eleitoral, os candidatos que não reúnem as condições necessárias ao registro.

Rasi deve recorrer de decisão de primeira instância que o considerou inelegível por ter incorrido em ato de improbidade administrativa, situação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “l” da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei nº 135/2010, a Lei da Ficha Limpa, e que importa a inelegibilidade dos responsáveis.

Candidatos ao cargo de vereador tiveram seus pedidos de registro confirmados pela Justiça de Porto Ferreira. Há casos ainda sob análise no TRE-SP. A Corte paulista confirmará ou não as decisões de primeira instância que indeferiram os registros para os que pleiteavam concorrer a uma vaga na Câmara Municipal ou na Prefeitura de Porto Ferreira.