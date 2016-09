O Palmeirinha ficou “de chapéu” no fim de semana na última rodada do turno e inicia o returno para buscar uma vaga para a próxima fase. Classificam-se os três primeiros colocados do Grupo 3 do Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão para atletas Sub-20. A próxima partida do Verdão será contra o Elosport, no Capão Bonito, na Grande São Paulo, neste sábado, 17 de setembro. O adversário é o terceiro do grupo. A partida significa a disputa direta pela vaga.

Na classificação do Grupo 3, o XV de Jaú tem 13 pontos e segue no topo da tabela. A segunda colocação é do Lemense com 8 pontos. Em terceiro está o time de Capão Bonito com 7 pontos ganhos. O Palmeirinha é o quarto colocado com três pontos. O Santacruzense permanece em quinto, na lanterna.

O auxiliar técnico Cesar Crotti exaltou a melhora do time na partida contra o Santacruzense, apesar do empate em 2 a 2. Do banco de reservas ele viu o time reagir e buscar o ponto, mesmo saindo em desvantagem.

A partir de agora o elenco faz suas apostas em Mineiro e Leo na criação e na finalização das jogadas. Com um melhor entrosamento o técnico Parma de Oliveira quer tentar faturar os três pontos fora de casa. “Vamos voltar para o returno sabendo da necessidade de vencer, e com chegada dos reforços o time poderá evolui na competição”, afirmou o treinador.

JOGOS DO PALMEIRINHA NO TURNO E RETURNO

1ª Rodada – Palmeirinha (folga)

2ª Rodada – Palmeirinha 1 x 1 Elosport (13 de agosto)

3ª Rodada – XV de Jaú 4 x 0 Palmeirinha (20 de agosto)

4ª Rodada – Palmeirinha 1 x 1 Lemense (27 de agosto)

5ª Rodada – Santacruzense 2 x 2 Palmeirinha (3 de setembro)

6ª Rodada – Palmeirinha (folga)

7ª Rodada – Elosport x Palmeirinha (17 de setembro)

8ª Rodada – Palmeirinha x XV de Jaú (24 de setembro)

9ª Rodada – Lemense x Palmeirinha (30 de setembro)

10ª Rodada – Palmeirinha x Santacruzense (8 de outubro)