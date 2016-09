O “Chapeuzinho Vermelho” é uma história para toda família. É uma adaptação livre da Companhia de Teatro “Erumaveis” baseada no texto da autora Maria Clara Machado. Depois do sucesso de público em toda a região o espetáculo chega a Porto Ferreira neste fim de semana. A peça estará em cartaz para uma única apresentação neste sábado, 17 de setembro, às 19h30, no Cine Grêmio Ferroviário, a preços populares.

Na bilheteria, a apresentação do cupom original impresso na capa do Jornal do Porto dá desconto. O ingresso inteiro custará R$ 15,00. Com o cupom de desconto a entrada será R$ 10,00.

“Chapeuzinho Vermelho” leva ao palco sete personagens em ação: Tinoco, o anjo da guarda atrapalhado da vovozinha; Dona Quinquinhas, a vovozinha querida e amável; Dona chapelão a mãe protetora de chapeuzinho; Pedro Pirlimpimpim, o caçador da floresta que sonha em ser herói; A Dona Coelha que não acha o seu marido; O Lobo azarado que acabou de fugir do jardim zoológico e a menina do Chapeuzinho Vermelho amável e que não vê maldade nas pessoas.

A Cia de Teatro “Erumaveis” propôs uma adaptação audaciosa, trazendo ao espetáculo muita ação e inovação, aproximando a história à cultura brasileira. “Sem dúvidas é um espetáculo para toda a família, onde o lúdico e a comédia se unem de forma responsável em prol do teatro”, afirmam os produtores.