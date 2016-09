O comandante da 4ª Companhia do 38º Batalhão de Porto Ferreira, Capitão Anderson César Navarrete, reuniu-se com os moradores do Jardim Porto Novo para o início do projeto “Vizinhança Solidária” que foi desenvolvido pela corporação para o bairro que possui um alto índice de furtos.

Esse projeto consiste na criação de um grupo, usando um aplicativo de smartphone (Whatsapp), que é administrado por um policial militar que fica responsável em receber as informações de vigilância voluntária daquele bairro.

Qualquer suspeita ou a presença de veículos desconhecidos é transmitida para os telefones celulares e os dados são diretamente remetidos para o comando da corporação local. Há, em seguida, o acionamento dos veículos do patrulhamento de área para a averiguação da suspeita.

