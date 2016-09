O pedido de registro de candidatura do delegado de polícia, Dr. Maurício Sponton Rasi (PMDB), que pleiteia concorrer ao cargo de prefeito no município nas eleições de 2016 foi indeferido na semana passada. Por outro lado, a defesa do candidato entrou com recurso e ganhou o direito de participar da disputa sob a apreciação judicial. Nesse caso, "sub judice".

Até o fechamento desta edição, e até novo julgamento, ele está considerado apto no sistema de divulgação do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), disponível para consulta pública. O pedido de registro da chapa “Coligação Nova História – Trabalho, Experiência e Competência” também havia sido indeferido, incluindo a candidatura do vice-prefeito Luiz Antonio de Moraes, o Maguila, porém ambos vão concorrer.

Extraoficialmente o Jornal do Porto apurou que na quarta-feira, 14, encerrou-se o prazo para o Ministério Público de São Paulo se manifestar sobre a decisão da Justiça Eleitoral. A partir de agora, a situação da chapa é “indeferida com recurso”.

Com os recursos da defesa do candidato acatados em segunda instância, a chapa “Coligação Nova História – Trabalho, Experiência e Competência” vai concorrer “sub judice”, de acordo coma a nova lei eleitoral que estabelece critérios especiais, como a garantia do nome na urna eletrônica, continuidade da campanha em comícios, propaganda gratuita no rádio enquanto estiver nessa condição, até que a situação se defina em instância superior.

