A Construtora Centro Minas Ltda (CCM) anunciou na última terça-feira, 13 de setembro, em reunião realizada na Prefeitura de Porto Ferreira, que nos próximos dias será aberto o cadastro para os interessados em adquirir a casa própria dentro da Faixa 2 do programa “Minha Casa Minha Vida”. Ao todo serão 744 residências que farão parte do Parque Residencial Paulo Calixto, um empreendimento que será construído ao lado do Jardim Porto Bello, no acesso pela estrada da fazenda Rio Corrente, mas que terá imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal.

Os cadastros serão feitos num escritório que será aberto pela CCM na rua 29 de Julho, no Centro, próximo à agência da Caixa. O início das obras do primeiro módulo está previsto para daqui dois meses e deve levar cerca de um ano para ser concluído. Ao todo serão três módulos, que serão feitos conforme forem sendo liberados os financiamentos.

Da reunião participaram, pela Prefeitura, a prefeita Renata Braga e o diretor de Obras e Serviços Municipais, Valdir Bosso. “São as últimas etapas do projeto deste núcleo habitacional que reduzirá bastante o déficit de casas populares no município. Foi uma batalha muito dura até aqui, com diversas fases e aprovação de vários órgãos. Mas tudo está caminhando e em breve será concretizado. Demos nosso total apoio”, disse Valdir Bosso.

Para receber a última autorização da Caixa a empresa CCM necessita encaminhar este novo cadastro com os interessados. O projeto já recebeu autorização do Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais) da Secretaria de Habitação do Estado, e agora está na fase de registro em cartório para análise final da Caixa. A empresa será a responsável por fazer a publicidade sobre o cadastramento.