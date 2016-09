Começou esta semana o recapeamento de parte da avenida Nicolau de Vergueiro Forjaz. Durante a execução dos servidores o trecho em obras requer uma maior atenção dos motoristas devido a possíveis desvios promovidos pela empresa executora da nova camada de asfalto. O primeiro trecho a ter o novo pavimento reconstituído está entre a rua Padre Capelli e a rua Bento José de Carvalho, defronte ao Departamento de Educação (antigo prédio da descaroçadora de algodão).

O objetivo é recuperar os trechos mais comprometidos pelo intenso tráfego da principal artéria do perímetro central do município. Com isso, a administração municipal pretende investir em infraestrutura viária, como fez com a nova duplicação da avenida Rudolf Streit.

Na manhã da última segunda-feira, 19 de setembro, a prefeita Renata Braga assinou o contrato para a execução do recapeamento asfáltico das vias: avenida Engenheiro Nicolau, rua Dr. Carlindo Valeriani, rua João Salgueiro, avenida Ângelo Ramos, avenida Cristo Redentor, rotatória Otílio Polato, e avenida Santa Cruz.