O time Sub-20 da Sociedade Esportiva Palmeirinha perdeu em casa no fim de semana. O placar foi de 2 a 0 para o líder XV de Jaú, no último domingo, 25 de setembro, no Estádio da Vila Famosa, em Porto Ferreira. Com a derrota e sem marcar pontos nas últimas quatro rodadas, o Verdão vê cada vez mais distante a chance de classificação no Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão.

A equipe alviverde tentou a recuperação no returno, mas a disputa de somente seis pontos nas próximas duas rodadas ficará mais difícil ficar com uma das três vagas, uma vez que o XV de Jaú, o Lemense e o Elosport estão a um passo de seguir em frente para a segunda fase.

Após o resultado negativo, o Verdão permanece na quarta colocação com três pontos, à frente do Santacruzense. Na classificação do Grupo 3, o XV de Jaú tem 19 pontos e segue no topo da tabela. A segunda colocação é do Lemense com 11 pontos. Em terceiro está o time do Capão com 10 pontos ganhos. O Santacruzense permanece em quinto, na lanterna.

Neste fim de semana o time do técnico Parma de Oliveira enfrenta o vice-líder em Leme. A partida está marcada para o Estádio da Vila Famosa, no sábado, 1º de outubro, a partir das 15 horas, com portões abertos para o público. O mando de jogo é do Lemense. Já o XV de Jaú e o Elosport fazem o confronto direto de dois times já classificados. O Santacruzense fica “de chapéu”.

JOGOS DO PALMEIRINHA NO TURNO E RETURNO

1ª Rodada – Palmeirinha (folga)

2ª Rodada – Palmeirinha 1 x 1 Elosport (13 de agosto)

3ª Rodada – XV de Jaú 4 x 0 Palmeirinha (20 de agosto)

4ª Rodada – Palmeirinha 1 x 1 Lemense (27 de agosto)

5ª Rodada – Santacruzense 2 x 2 Palmeirinha (3 de setembro)

6ª Rodada – Palmeirinha (folga)

7ª Rodada – Elosport 5 x 1 Palmeirinha (17 de setembro)

8ª Rodada – Palmeirinha 0 x 2 XV de Jaú (25 de setembro)

9ª Rodada – Lemense x Palmeirinha (30 de setembro)

10ª Rodada – Palmeirinha x Santacruzense (8 de outubro)