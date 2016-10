O candidato Rômulo Rippa (PSD) foi eleito prefeito de Porto Ferreira no último domingo, 2 de outubro, com 11.270 votos, o que corresponde a 54,32%. Na chapa vitoriosa, o vice-prefeito eleito foi o médico Dr. Saldanha Leivas Cougo (PRB).

A atual prefeita Renata Braga (PSDB) não conseguiu ser reeleita. Ela obteve 35,29% dos votos válidos, ou 7.322 intenções nas urnas eletrônicas. O terceiro colocado foi o Professor Berque (PV) com 2.156 votos (10,39%).

Como era esperado, antecipado e como foi publicado anteriormente pelo Jornal do Porto, o candidato Dr. Maurício Sponton Rasi (PMDB) concorreu “sub judice” e não teve computado seus votos no sistema de apuração do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

No colégio eleitoral de Porto Ferreira, com 40 mil eleitores aptos a votar, foram às urnas 32.687 eleitores. Os votos válidos alcançaram a marca de 20.748 votos, o que corresponde a 63,47% do total. Foram 991 votos brancos (3,03%) e 10.948 (33,49%) nulos, com 8.240 (20,13%) abstenções.

Nas eleições proporcionais, os candidatos a vereador eleitos para o mandato 2017-2020 da Câmara Municipal são: Marcelo Ozelin do Transporte da Saúde (PSDB) com 1.781 votos (5,99%); Miguel Bragioni (PP) com 1.652 votos (5,56%), Gilson Strozzi (DEM) com 919 votos (3,09%), Élcio Arruda (PMDB) com 848 (2,85%), Renato Rosa do Postão (PRP) com 732 votos (2,46%), Alan João (PSB) com 623 votos (2,10%), Ismael da Farmácia (DEM) com 586 votos (1,97%), Kiko Mecânico (PMDB) com 582 votos (1,96%), Gustavo Braga (PTB) com 571 votos (1,92%) e Gideon (PSD) com 545 votos (1,83%), além de Dentinho, pelo quociente eleitoral.

Os candidatos Dori Américo (PSB) com 547 votos (1,84%), Ricardo Patroni (PSD) com 494 votos (1,66%), e Professor Sérgio (DEM) com 470 votos (1,58%) tiveram mais votos que o candidato Dentinho – (PSDB) com 468 votos 1,57%, mas devido à proporcionalidade do candidato mais votado do partido, o tucano foi reeleito e os três ficam como suplentes.

