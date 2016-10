Entrando no último trimestre do ano, a Prefeitura de Porto Ferreira tem como maior objetivo até 31 de dezembro atingir o equilíbrio das contas públicas para fechar o ano e, consequentemente, o mandato da prefeita Renata Braga sem problemas com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na segunda-feira de manhã, 3 de outubro, em reunião com diretores de Departamentos e assessores, a diretora do Departamento de Finanças da Prefeitura, Maria Aparecida Assis Mantovani, expôs a atual situação econômica da Administração Municipal e foi taxativa ao dizer sobre a necessidade de mais cortes de gastos.

Para atingir o equilíbrio almejado, a prefeita Renata Braga, em conjunto com a diretora de Finanças e o diretor de Administração, Antônio Marco Louzada, determinou novos cortes de horas-extras, viagens, combustível, diárias e revisão de contratos. Também deverá exonerar nos próximos dias servidores que ocupam cargos em comissão (não concursados).

“A necessidade de medidas de contenção não é novidade em nosso governo. Trabalhamos com um quadro recessivo muito forte nos últimos anos, com queda de arrecadação e repasses, o que nos obrigou sempre a priorizar necessidades e tratar bem o dinheiro público. Somente assim conseguimos fazer muitas obras e oferecer serviços de qualidade, mesmo com menos dinheiro. Agora estamos fazendo a última avaliação antes de entregar o governo e será necessário o esforço e compreensão de todos para que não tenhamos problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse Renata Braga.