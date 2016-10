A Polícia Militar implantou oficialmente o programa “Vizinhança Solidária" em dois bairros de Porto Ferreira visando aumentar a segurança oferecida aos moradores. Desde setembro o Jardim Porto Novo e o Jardim Bela Vista passam a contar com uma vigilância 24 horas entre a corporação e cada residência. Os moradores já se comunicam por meio de um aplicativo no smartphone e estão conectados com um policial militar que reside no bairro. “Isso é que dá a qualidade do programa, porque ele conhece o local onde mora e onde os vizinhos estão, fica mais fácil agir contra os bandidos”, afirmou um dos policiais que atuam no “Vizinhança Solidária”.

O programa é uma iniciativa criada pela Polícia Militar e visa diminuir criminalidade com o apoio direto dos moradores agindo de forma integrada com a comunidade a fim de promover a interação e investindo na prevenção primária, onde cada cidadão também fiscalizar a segurança, visando inibir ação dos criminosos. Outra novidade é um adesivo que o morador cola na fachada do imóvel alertando o observador, seja ele bem intencionado ou não.

A ÍNTEGRA DO TEXTO ESTÁ NA EDIÇÃO IMPRESSA.