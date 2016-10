Lição de democracia-1

Passados os festejos de uns e a ressaca de outros, a festa da democracia mostrou que, entre mortos e feridos, salvaram-se todos.

Lição de democracia-2

O eleitor mostrou a sua força. Fez valer cada voto e apontou o rumo que quer para a cidade. As duas frentes antagônicas que disputavam o poder não perceberam o “fator novo”. A lição que fica é que uma nova maneira de fazer política prevaleceu.

Lição de democracia-3

A velha política de fazer ataques aos adversários caiu por terra. Quem apresentou propostas e não “desceu o pau” saiu vencedor nas urnas. Portanto, a cartilha precisa ser atualizada o mais rápido possível.

Lição de democracia-4

A renovação na Câmara Municipal era esperada. Dos onze vereadores da atual legislatura apenas quatro permanecem na Casa. Sete parlamentares darão uma cara nova ao plenário.

Lição de democracia-5

Ouvi a primeira entrevista de Rômulo Rippa como prefeito eleito na última segunda-feira. Ele estava ao lado do vice-prefeito eleito, Dr. Saldanha, no programa Abordagem Regional, apresentado por Paulinho Carvalho, na Comunidade FM. Rippa disse que as disputas políticas acabaram na noite de domingo, após o anúncio oficial do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E que pretende governar em clima de paz.

Lição de democracia-6

Rippa também afirmou que recebeu telefonemas dos candidatos Maurício Rasi e da atual prefeita Renata Braga. Ambos deram os parabéns pela vitória e desejaram boa sorte.

Lição de democracia-7

O vereador destacou que a atual prefeita ainda tem três meses de mandato pela frente. E que, além disso, quer fazer uma transição tranquila. Assim, quando assumir o Gabinete em 1º de janeiro de 2017, Rippa será sabedor da situação de cada uma das principais pastas do atual governo.

Lição de democracia-8

A prefeita Renata Braga reuniu todos os diretores de departamento na manhã da última segunda-feira para definir a agenda da administração até 31 de dezembro, quando deixará o cargo. Ela garantiu que vai concluir as obras em andamento porque a população ferreirense merece o melhor, tendo ela sido reeleita ou não.

Lição de democracia-9

Entre acertos e erros cometidos no período eleitoral podemos destacar algumas coisas: quem não faz planejamento corre o risco de morrer na praia; profissional de marketing é diferente de marqueteiro; puxa-saco não agregam voto; nem todo cargo de confiança é de confiança; o perfil do eleitorado mudou e muito, e candidato chato não tem mais de 200 votos. Enfim, como escreveu o português Gil Vicente: mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube.

Lição de democracia-10

Alguns nomes da futura equipe de governo de Rômulo Rippa estão sendo cogitados pelos eleitores. Para evitar o efeito “bola de cristal” podemos deduzir que colaboradores direitos da campanha serão convidados. Esses colaboradores serão convidados para assumir cargos no Gabinete, na Procuradoria, na Cultura, Esporte, na Assessoria de Comunicação e na Saúde. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte.

Lamentável

O comportamento de uma servidora pública municipal que costuma colocar o dedo em riste de seus inimigos já dá sinais de que ela precisa de um tratamento psiquiátrico. A vítima da vez foi a mãe de um jornalista. Detalhe: a senhora de 82 anos estava indo votar. A resposta (bem dada!) veio pelas redes sociais.

