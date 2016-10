Pela décima terceira vez um grupo de peregrinos de Porto Ferreira liderado pelo padeiro Antonio Eustáquio Rodrigues, mais conhecido como Barbicha, vai cumprir novamente o percurso do Caminho da Fé, roteiro oficial entre o município ferreirense e Aparecida (SP). O objetivo é chegar ao Santuário Nacional para visitar a imagem da Padroeira do Brasil, percorrendo 456 quilômetros a pé. O início da jornada foi domingo, 16 de outubro.

A ausência mais sentida será a do sitiante Cláudio Celso Ferrari, mais conhecido como Mauro, que pela quarta vez consecutiva faria a caminhada. Nas três primeiras, Mauro buscava uma melhora para a doença de Parkinson. Este ano ele teve forças para passar por uma cirurgia, ocorrida há 15 dias, e parece estar curado dos tremores. “Alcancei a graça pelas mãos dos homens e pelas mãos de Deus”, comentou com a reportagem. Terá alta médica na semana em que se comemora o Dia da Padroeira do Brasil. Coincidência?

O motorista Vitor Domingos Rodrigues, irmão Antonio, mais uma vez seguirá no apoio durante a jornada em um percurso adaptado. A previsão de chegada é 27 de outubro, independente de condições climáticas. Ele é quem vai à frente, de caminhonete, oferecendo logística e preparando os repousos.

A cada ano outros devotos de Nossa Senhora Aparecida são convidados para percorrer as mais de quatro centenas de quilômetros. Os escolhidos foram Geraldo Mineiro, conhecido como “Meus Filhos” no meio político, e Cláudio Peres, que se mostraram firmes no propósito de acompanhar o grupo.

