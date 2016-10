A prefeita Renata Braga foi recebida em audiência oficial, no Palácio dos Bandeirantes, pelo vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio França. O encontro aconteceu no dia 5 de outubro, três dias após as eleições municipais. Advogado, vereador em São Vicente duas vezes e também prefeito da cidade, deputado federal em duas legislaturas, Márcio França solicitou pessoalmente a presença de Renata Braga para falar do futuro político da prefeita de Porto Ferreira.

O vice-governador elogiou a administração ferreirense e o modelo de gestão, voltado para o bem da comunidade, fomentando convênios com o Governo de São Paulo e investindo na infraestrutura, sem se esquecer de setores fundamentais, como educação e saúde.

Márcio França foi o porta-voz do governador Geraldo Alckmin que idealizou o chamamento dos prefeitos do PSDB, eleitos ou não em 2 de outubro, para fortalecer a base do partido tucano para 2017.

Com a vitória de João Dória para a Prefeitura de São Paulo, Alckmin torna-se um dos expoentes do partido para o projeto da corrida para a presidência da República em 2018.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, embalados pelos resultados nas eleições municipais, governadores e dirigentes do PSDB defendem a eleição de uma nova cúpula partidária no primeiro semestre de 2017 que seja favorável à realização de prévias para a disputa ao Palácio do Planalto.

Tucanos consideram que o momento é propício para renovar o comando da legenda por duas razões principais: o atual presidente, senador Aécio Neves (MG), não pode disputar um novo mandato no comando da legenda e deixará o cargo em meados do próximo ano; os novos líderes partidários emergiram nas eleições municipais.

Oficialmente, dirigentes do PSDB afirmam que a discussão sobre prévias seria prematura, porque antes no horizonte do partido estará a eleição dos novos líderes na Câmara e no Senado, a eventual indicação de um tucano para presidir a Câmara a partir de fevereiro de 2017 e as mudanças do comando da legenda em níveis municipal, estadual e federal. (Fonte: Redação JP com o Estadão)