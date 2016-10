O time Sub-20 da Sociedade Esportiva Palmeirinha fechou sua participação na atual temporada do Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão sem disputar a partida. O lanterna do grupo não compareceu ao Estádio da Vila Famosa para o compromisso e perdeu por W.O. Nem o Palmeirinha e nem o Santacruzense conseguiram a vaga. Classificaram-se para a segunda fase as equipes: XV Jaú, Lemense e Elosport.

Com os três pontos da última rodada, o Verdão permaneceu na quarta colocação com seis somados, à frente do Santacruzense com saldo negativo. Na classificação do Grupo 3, o XV de Jaú ficou com 22 pontos e segue no topo da tabela. A segunda colocação foi do Lemense com 14 pontos. Em terceiro permaneceu o Elosport com 13 pontos ganhos.

Também estão definidos os oito times que vão disputar as oitavas de final do Paulista Sub-20 da Segunda Divisão. No Grupo 1, o Tanabi venceu o Atlético Araçatuba por 2 a 1 e garantiu a classificação, na segunda colocação, com 12 pontos, enquanto os adversários foram para a próxima fase na liderança, com 13 pontos.

Bandeirante e América empataram sem gols e ficaram de fora. Assim a última vaga ficou com o Araçatuba, que folgou na rodada e terminou em terceiro, com nove pontos.

No Grupo 2, o Osvaldo Cruz perdeu por 1 a 0 para o Vocem, mas os dois se classificaram, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O outro classificado é o líder Presidente Prudente, com 22 pontos e vaga garantida há tempos. No Grupo 4, Barcelona, Guarulhos e União Mogi ficaram com as vagas Diadema, Taboão da Serra e Jabaquara classificaram-se no Grupo 5.

CAMPANHA DO PALMEIRINHA TURNO E RETURNO

1ª Rodada – Palmeirinha (folga)

2ª Rodada – Palmeirinha 1 x 1 Elosport (13 de agosto)

3ª Rodada – XV de Jaú 4 x 0 Palmeirinha (20 de agosto)

4ª Rodada – Palmeirinha 1 x 1 Lemense (27 de agosto)

5ª Rodada – Santacruzense 2 x 2 Palmeirinha (3 de setembro)

6ª Rodada – Palmeirinha (folga)

7ª Rodada – Elosport 5 x 1 Palmeirinha (17 de setembro)

8ª Rodada – Palmeirinha 0 x 2 XV de Jaú (25 de setembro)

9ª Rodada – Lemense 3 x 2 Palmeirinha (30 de setembro)

10ª Rodada – Palmeirinha 3 x 0 Santacruzense (8 de outubro)