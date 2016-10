Quem serão-1

Uma pergunta que não quer se calar ronda as rodinhas de conversa: quem serão os escolhidos por Rômulo Rippa para a formação do primeiro escalão? Pelo que se sabe o futuro prefeito ainda não conversou com ninguém a respeito. Portanto, ficam os boatos.

Quem serão-2

Na semana passada literalmente estourou um boato sobre o futuro diretor do Departamento de Obras. Quem disse que votou em Rômulo não gostou nada do nome que caiu na boca pequena. Talvez tenha sido um blefe de alguém que quer o cargo.

Quem serão-3

Na semana passada este colunista especulou que as pastas da Educação, Saúde, Gabinete, Procuradoria e Cultura seriam as primeiras a terem os nomes dos dirigentes divulgados. É claro que uma coluna que fala de política pode e deve arriscar alguns palpites, como aconteceu. Faz parte do jogo. É que pessoas ligadas ao futuro prefeito teriam interesse nesses setores. Só isso.

Mentira-1

Será que o tal candidato a prefeito, que perdeu nas urnas, não se cansa de mentir. Na semana passada postou duas informações nas redes sociais sobre sua situação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Deu a informação errada na primeira e, ao invés de consertar os dizeres, mentiu de novo e fez confundir seus eleitores.

Mentira-2

Só para esclarecer. O TRE-SP é um órgão colegiado que julga. Em nenhum momento os magistrados sugeriram ao candidato que desistisse do recurso. Isso é de um absurdo tal que só mesmo quem tenta enganar o povo consegue tomar uma atitude tamanha. A desistência foi do candidato. Isso está claro! Será que não cabe aí a aplicação da pena de litigância de má-fé? Merece punição, principalmente por ser um homem da lei.

