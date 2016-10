Faleceu na tarde da última quarta-feira, 19 de outubro, o ex-prefeito e ex-vereador Claiton Ernandes Arantes. Tinha 71 anos. Há meses havia sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Seu corpo foi velado no saguão principal da Prefeitura de Porto Ferreira. A prefeita Renata Braga decretou luto oficial por três dias diante do ocorrido. Foi sepultado no Cemitério Cristo Rei na tarde desta quinta-feira, 20, com homenagens de amigos e familiares.

Arantes, ou Cleitão, como era conhecido pelos amigos, nasceu aos 6 dias de dezembro de 1944 em Poços de Caldas (MG). Era filho de Irnério Arantes e de Ana de Oliveira. Casado com Sandra Lia, deixa os filhos Mileni Maria, Matheus Henrique e Claiton Júnior, e os netos. Destacam-se entre suas realizações como prefeito as instalações: do Museu Histórico e Pedagógico “Professor Flávio da Silva Oliveira” e a escola municipal de educação infantil na extinta Casa Maternal “Eucharis Fortes Salzano”.

Atuou nas construções: do prédio da Biblioteca Municipal; do Ginásio de Esportes "Adriano José Mariano"; da nova ponte do rio Santa Rosa; de 100 casas populares, da praça "Mariano Sanches", da Emei "Laura Salgueiro Torres" com o Gabinete Dentário "Dr. Antonio Teixeira" e do Estádio Municipal "José de Oliveira Mafra" na Vila Salgueiro, além da praça Gonçalves Ledo, no Jardim Primavera, e da ampliação do Centro de Saúde.

Na sua gestão deu atenção especial às redes de água, esgoto e iluminação da Vila Santa Maria, do Jardim Santa Marta, do Jardim Aeroporto e da Vila Salgueiro. Fez implantar as redes de água, esgoto, colocação de guias e sarjetas, asfalto e arborização dos bairros Jardim Primavera, iniciando na rua Indalécio Rezende até a rua João Martins da Silveira Sobrinho; Jardim e Recanto Bela Vista e Serra D'Agua.

Como também asfaltou a avenida Professor Henrique da Motta Fonseca Jr., iniciando próximo a antiga escola "Professor José Gonso" (hoje Etec) até a praça Paschoal Salzano, e asfaltou a avenida Francisco Peripato. Graças a ele a avenida Nossa Senhora Aparecida e o Recreio Aeroporto (Tio Chico) possuem água encanada e iluminação pública.

Na área social atuou diretamente na construção do Solar dos Jovens de Ontem e na compra do prédio para a instalação da Apae de Porto Ferreira. Investiu no aterro para a utilização do elevado Dr. Tancredo Neves (minhocão).

Em 1979 a constante falta de água fez com que o então prefeito Claiton Arantes determinasse a instalação de hidrômetros para controlar o consumo. Com o tempo, mostrou-se uma decisão acertada e visionária para evitar que a cidade sofresse um colapso nos tempos de estiagem.