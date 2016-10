Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de terça-feira, 18 de outubro, atingiu as instalações do depósito da cerâmica artística Joelma. A equipe de combate da Base foi acionada conseguiu controlar as chamas. Três lojas foram atingidas. Uma delas permanece fechada, e outras duas foram liberadas após vistoria da Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros levou duas horas para iniciar o rescaldo. Ninguém ficou ferido.

O fogo teria surgido por volta das 22h na parte de cima de uma das lojas, onde fica o estoque. "Pegou fogo na parte superior, no piso superior onde tinha materiais da loja, o estoque da loja", informou o comandante dos Bombeiros de Porto Ferreira, Sargento Paulo Rogério Teodoro.