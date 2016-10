A gestora canadense Brookfield deve finalizar ainda este ano mais uma importante aquisição no País. O fundo aguarda o acordo de delação dos executivos do grupo baiano Odebrecht para comprar os 70% da Odebrecht Ambiental, negócio avaliado em cerca de R$ 5,5 bilhões. A Brookfield ficaria com esses 70% da companhia, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. Os 30% restantes devem continuar com o FI-FGTS.

Fontes próximas às negociações afirmaram que, além do acordo de delação dos principais executivos da companhia investigados na Operação Lava Jato, há ainda detalhes contratuais que precisam ser acertados. “A expectativa é fechar o negócio antes do fim do ano”, disse uma das pessoas ouvidas pelo Estado.

As conversas entre a gestora e o grupo baiano para a compra do controle da Odebrecht Ambiental começaram no início deste ano. No total, a Odebrecht Ambiental tem 26 ativos espalhados por Brasil, México e Angola. Em 2014, último dado disponível, a empresa faturou quase R$ 2 bilhões. A gestora canadense está interessada nos negócios de água e esgoto da companhia. A divisão de resíduos industriais ficaria de fora, disse uma fonte. Procurada, a Odebrecht Ambiental disse que não iria comentar. A Brookfield não também comentou.

Segundo outra fonte, o negócio está quase fechado, mas pode sofrer algum revés caso a delação premiada do grupo aponte alguma participação direta da divisão ambiental no esquema de propinas. Por isso, a Brookfield está tendo a cautela de esperar o fechamento do acordo. “Com as investigações de corrupção em curso, a avaliação de empresas envolvidas está mais criteriosa.”

No início do ano, o fundo canadense voltou atrás na compra dos cerca de 25% de participação da empreiteira OAS na Invepar, consórcio que administra o aeroporto de Guarulhos. Mas o recuo foi por outras questões: a gestora não chegou a um acordo com os outros acionistas – os fundos de pensão Previ (Banco do Brasil), Funcef (Caixa) e Petros (Petrobrás). (Fonte: Estadão Conteúdo)