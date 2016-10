Um aparelho celular Motorola, modelo Moto G, que havia sido roubado em Pirassununga no último dia 9 de setembro foi localizado por policiais militares da Rocam (rondas ostensivas com apoio de motocicletas) com um estudante de 14 anos, em Porto Ferreira.

A situação do aparelho foi verificada em pesquisa do Imei (número de identificação exclusivo de cada celular) pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). A abordagem para encontrar o celular aconteceu no último domingo, 16 de outubro, por volta da 11h17, na rua João Stefano, no Jardim Porto Bello, durante um patrulhamento. O menor foi avistado em atitude suspeita e foi abordado. Segundo a PM, o adolescente foi questionado a respeito e disse apenas que comprou o aparelho de uma pessoa desconhecida por R$ 200,00.

Diante do fato, o menor foi apreendido por receptação do objeto roubado. E foi apresentado na Delegacia de Polícia para as providências legais. O aparelho celular foi apreendido para ser devolvido à vítima. O menor infrator foi liberado na presença de sua responsável que tem o compromisso de apresentá-lo na Vara da Infância e da Juventude quando solicitado.

