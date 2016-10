A Sociedade Esportiva Palmeirinha encerrou sua participação na atual temporada do Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão. A equipe sub-20 fechou na penúltima colocação. O elenco do sub-15 e do sub-17 retornou para o Centro de Formação de Atletas. A parceria com a Fhal Sports foi encerrada. Também houve dispensa de elenco e da comissão técnica por parte do técnico Parma de Oliveira. Pelas expectativas da diretoria e pelos resultados esperados, as portas do futebol profissional poderão estar fechadas para a próxima temporada.

O principal motivo seria a adequação do Estádio da Vila Famosa para receber os jogos. Mais uma vez a Federação Paulista de Futebol (FPF) apertou o cerco junto aos clubes do interior paulista, inclusive o Palmeirinha, e fez mais uma série de exigências para a obtenção dos laudos necessários para a liberação da praça esportiva de Porto Ferreira.

Para disputar o campeonato deste ano o Verdão fez uma verdadeira transformação na Vila Famosa. Todas as obrigações foram cumpridas, inclusive as sanitárias, de segurança pública e de bombeiros. Hoje o protocolo exigido pela FPF possui mais de 350 páginas com laudos sobre “quase tudo”. Até a qualidade da grama.

O presidente do Palmeirinha, João Roberto Bellini, reuniu-se em setembro com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, para discutir melhorias para o campeonato da Segunda Divisão do próximo ano.

Para Bellini, as condições estabelecidas aos chamados clubes do interior paulista, principalmente os do Vale do Moji, deixarão os “times pequenos” cada vez mais distantes do campeonato e sem condições de gerenciamento, como aconteceu com o Radium, de Mococa, com o CAP, de Pirassununga, o Paulistinha, de São Carlos, e o União São João, de Araras.

Atualmente, todos esses clubes estão comprometidos economicamente e não disputam mais as competições oferecidas pela federação. Permanecem filiadas, mas sem atividade profissional ou amadora ligada ao futebol.

O presidente do Palmeirinha também deixou claro a sua posição quanto ao fortalecimento dos clubes do interior paulista para a formação das categorias de base e para a garantia dos vínculos do jogador profissional com o seu clube.

“Do jeito que está é melhor deixar o futebol profissional de lado, e porque não as categorias de base também, porque os investimentos são altos, as exigências são grandes e poucos clubes têm condições de seguir em frente com o formato que a federação está propondo”, afirmou Bellini. “O Palmeirinha vai ficar assim como esses times da nossa região que são filiados e nunca disputam”.