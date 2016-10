Mais uma vez o temporal que atingiu o município de Porto Ferreira fez estragos em diversos pontos, além de prejudicar o fornecimento de energia no fim da tarde da última segunda-feira, 24 de outubro. Eram 17h30 quando o tempo fechou e o céu ficou escuro.

Por mais de uma hora a chuva forte e ventos acima da média foram suficientes para alagar a laje do setor administrativo da Emef “Professor José Gonso”, no Jardim Aeroporto. O Departamento de Educação suspendeu as aulas na terça-feira, 25, por medida de segurança. As aulas do turno da tarde não ocorreram. A empresa responsável pela recente reforma foi acionada para analisar os prejuízos.

Por volta das 19 horas, o trânsito na avenida General Álvaro de Góes Valeriani, defronte ao Parque “Henriqueta Libertucci”, ficou parcialmente interrompido com o alagamento da pista devido ao transbordamento do córrego do Serra D´Água. Carros, ônibus e caminhões permaneceram no meio fio até que fosse possível fazer a travessia.

Já o córrego Brejo Grande, na avenida Vicente Zini, mais uma vez não suportou o volume e transbordou. Às 21h30 a correnteza ainda era forte entre a avenida Professor Henrique da Mota Fonseca Júnior e a rua Joaquim Miguel Pereira. Naquela região é comum haver o alagamento da via pública.A

