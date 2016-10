O prefeito eleito e hoje vereador Rômulo Rippa definiu esta semana a equipe que coordenará as ações até sua posse em 1º de janeiro de 2017. São pessoas, sob a coordenação do advogado Dr. Fábio Castelhano Franco da Silveira, que atuarão junto aos atuais diretores, chefes de divisão e seção, para instituir a transição, visando a preservação da continuidade das atividades administrativas e dos serviços públicos que constituem o interesse maior da população.

Em documento encaminhado à prefeita Renata Braga na última segunda-feira, 24 de outubro, Rippa afirma que “a nova gestão administrativa eleita necessita conhecer dados fundamentais para a implantação de projetos, programas de governo e compromissos de campanha”.

Além do Dr. Fábio Castelhano, fazem parte da comissão e atuarão nas pastas administrativas os seguintes: Coronel Roberto Antonio Diniz (Administração), Regina Aparecida Serra Fantinato (Finanças), Cláudia Regina Lopes Aguiar (Educação), Vera Lúcia Visollli (Saúde), Mileni Maria Arantes Varisi (Promoção Social), Anselmo Ramos Basílio (Esportes e Lazer), Renan Fernando Freitas Arnoni (Cultura) e Marco Aurélio Aona (Obras e Serviços Municipais).

“Nestas funções, como representantes do governo eleito, eles deverão solicitar informações e documentos, sugerir ações e medidas com o intuito de garantir segurança e harmonia à sucessão administrativa do município”, subscreveu o futuro chefe do Poder Executivo.

O prefeito eleito informou, pelo documento, que apresentará futuramente os responsáveis pelo governo de transição nos departamentos e órgãos indiretos do poder político municipal que ainda não foram indicados.