O município ferreirense perdeu seu único vínculo com a memória de Getúlio Vargas e com a menção à mudança da ordem política conhecida como “Café com Leite”. No dia 24 de outubro de 1930 o presidente da República, o paulista Washington Luís, foi deposto. Marcava-se ali o ponto culminante da Revolução de 30, conduzindo o getulismo ao poder.

Entre os anos de 1894 e 1930, o presidente da República foi eleito pelos paulistas barões do café num mandato, e no outro pelos pecuaristas mineiros. Era a chamada política do “café com leite”, viabilizada pela hegemonia da oligarquia cafeeira paulista na época e que garantiu a formação de uma economia agrícola praticamente única de exportação no País.

Não faz muito tempo que a avenida 24 de Outubro foi denominada “Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz”. Em 2010 foi proposta a alteração, aprovada pela Câmara Municipal.

Durante oito décadas a principal via pública da cidade deixou uma ferida histórica que merece sempre ser lembrada nesta época do ano. O senador paulista Washington Luis possuía fortes laços com o coronelismo ferreirense da época e havia sido escolhido como patrono da avenida em 1925.

A história conta que, devido à Revolução de 30, as placas que indicavam o nome da avenida foram arrancadas por pessoas simpáticas ao governo Vargas. Uma dessas placas foi guardada e está preservada no Jardim Educativo do Museu Histórico e Pedagógico “Professor Flávio da Silva Oliveira”.