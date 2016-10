O comandante da 4ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar, Capitão Anderson César Navarrete, considerou um sucesso da megaoperação conjunta com a Polícia Civil nesta quarta-feira, 25 de outubro. O objetivo foi o de combater os traficantes e os chefes de quadrilha, além de manter a ordem pública. O resultado foi a prisão em flagrante de seis traficantes, a apreensão de 1,7 mil tubetes de cocaína e um tijolo de maconha, além de uma arma que estaria sendo usada para a prática de roubos no município.

A autoridade militar afirmou que a operação foi possível graças à parceria com a Polícia Civil de Porto Ferreira. “É um trabalho que estamos monitorando por um determinado tempo para prender os chefes do crime organizado que atuam na cidade”, disse Navarrete em entrevista.

