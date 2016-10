Após uma maratona de compromissos com emissoras de rádio e canais de televisão na semana seguinte em que se consagrou vitorioso nas eleições municipais de 2016, com mais de 11 mil votos, o candidato eleito Rômulo Rippa concedeu sua primeira entrevista exclusiva ao Jornal do Porto, concedida ao jornalista Carlos Augusto Colussi. “Me preparei muito para atuar na política, aliás, me preparo todos os dias para essa missão que possuo”, comentou em algum trecho do bate-papo.

A conversa deu-se em sua residência, na Vila Daniel, onde reside com a mãe, a professora Valquíria de Lima, no dia 17 de outubro, duas semanas depois do pleito que o elencou como o candidato mais votado das majoritárias, superando concorrentes experientes e talvez favoritos. Talvez porque o próprio candidato sempre se achou favorito na corrida para a Prefeitura.

Jornal do Porto- Duas semanas após ser eleito prefeito de Porto Ferreira a sua “ficha” já caiu? Reconhece que em 1º de janeiro de 2017 será o chefe do Executivo municipal?

Rômulo Rippa- A decisão de disputar à Prefeitura Municipal nestas eleições foi muito madura. Exigiu reflexão e planejamento. Por isso, ao mesmo tempo em que nos alegramos muito com a vitória nas urnas, já no domingo passamos a discutir as responsabilidades que teríamos desde aquele momento. Apesar de somente assumirmos o governo municipal no início do próximo ano, nosso trabalho já começou. Os desafios a serem enfrentados são cotidianos.

Jornal do Porto- Como está sendo esse período de preparação? As conversas com correligionários, com familiares, com amigos próximos, com articuladores da campanha. Fale um pouco desse momento que você está vivendo?

Rippa- Desde o início da campanha nossas famílias e amigos estiveram ao nosso lado. Foi uma campanha muito gostosa, alegre e participativa. E assim queremos contar com eles não só neste período, mas todo o mandato. Na semana seguinte às eleições, eu e Dr. Saldanha debatemos os nomes da equipe de transição e do primeiro escalão de governo. A maior parte dos convites foi feito. Paralelo a isso, nossos partidos se organizaram para encerrar os processos de prestação de contas eleitorais que devem ser entregues a Justiça ainda neste mês.

