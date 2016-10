A levantadora ferreirense Aline Renata Delsin sagrou-se campeão da Super Taça de Voleibol 2016/2017 pela equipe Porto Vólei, de Portugal. A conquista aconteceu no último domingo, 23 de outubro, quando o time da jogadora venceu a 15ª da competição ao vencer o Atlético Voleibol Clube por 3 sets a 0, em jogo disputado no Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Flor, em Bragança.

A equipe orientada pelo técnico Manuel Almeida venceu pelos parciais de 25-21, 25-18 e 25-20, garantindo sua primeira Super Taça da história para o Porto Vólei. A vitória vingou a perda do campeonato e da Taça de Portugal para as rivais do Atlético, que ganharam as finais anteriores. Aline destacou-se como uma das melhores em quadra.

Em maio deste ano Aline renovou, por mais um ano, seu contrato com a equipe do Porto Vôlei. Em seu perfil no Facebook, o clube anunciou sua estrela como a levantadora do time adulto feminino para a temporada 2016/2017.

Aline, mais conhecida como Piu no meio do voleibol, embarcou para Portugal em setembro de 2015. Desde então passou a viver na Europa. Recentemente, retornou ao Brasil para uns dias de férias com a família que reside em Porto Ferreira. Retornou ao outro lado do Atlântico para os treinos de preparação após as Olimpíadas.

O sucesso do time não estava completo devido ao vice-campeonato da Taça de Portugal de Voleibol Feminino, cuja final foi disputada em março passado em Vila Flor, em Bragança, reeditando a decisão de 2015. O Atlético Voleibol Clube, de Famalicão, ficou com o troféu e tirou do Porto Vôlei 2014 a chance do bicampeonato.

Levantadora de ofício e vestindo a camisa 13, Aline Delsin foi elogiada por sua técnica. No ranking da Federação Portuguesa de Voleibol está entre as dez melhores no bloqueio e entre as dez melhores no serviço (passe).

Foi titular em praticamente todas as partidas da competição nacional. “Mais um desafio, temporada 2016/2017, que seja uma grande época a toda equipa”, escreveu Piu em seu perfil no Facebook.

Antes de embarcar para a carreira internacional no ano passado, Aline atuou pela equipe de Leme, no interior de São Paulo, pela Super Liga B. Com 24 anos de idade, é uma jogadora experiente no exigente universo do voleibol feminino brasileiro.