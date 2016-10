O prefeito eleito de Porto Ferreira já tem em seus planos a reforma do Paço Municipal no primeiro ano de seu mandato. A proposta foi discutida na semana passada entre Rômulo Rippa, hoje vereador, com um engenheiro do Departamento de Obras. A ideia é criar um novo gabinete no pavimento térreo do prédio para oferecer mais acessibilidade aos cidadãos junto ao chefe do Executivo.

A partir dessa concepção, haveria mudanças na estrutura administrativa, alterando a divisão física que se apresenta hoje, realocando seções para outros espaços, principalmente para o Anexo Fiscal. O novo gabinete contemplaria uma recepção, uma antessala, e as salas do chefe de gabinete e do prefeito.

Já o espaço do atual gabinete no piso superior seria destinado às seções que serão realocadas de seus lugares de origem. No primeiro andar do prédio estão, além do gabinete, a Sala de Reuniões, a Assessoria de Comunicação, Divisão de Compras e Licitações, Departamento de Governo, Departamento de Finanças, sala da telefonista, a Demanda Popular, sanitários, e os acessos ao Anexo e à Procuradoria Jurídica.

As possíveis adaptações foram estudadas pelo futuro prefeito no último fim de semana e deverão ser executadas após sua posse, uma vez que não será possível concretizar o projeto antes de 31 de dezembro de 2016. As pastilhas doadas pela Cerâmica Atlas para decorar a fachada do Paço Municipal estão guardadas e serão utilizadas na futura reforma do prédio.