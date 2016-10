A Odebrecht S.A. assinou na quinta-feira, 27 de outubro, o contrato de alienação da totalidade de suas ações, equivalente a 70% do capital da Odebrecht Ambiental, para a Brookfield Brazil Capital Partners LLC e o Fundo de Investimentos BR Ambiental, ambos administrados pela Brookfield Asset Management. O fundo de investimento FI-FGTS, sócio da Odebrecht Ambiental desde 2009, deverá manter sua participação de 30% no capital da empresa.

O preço da venda foi de US$ 878 milhões (aproximadamente R$ 2,8 bilhões) e é composto por um pagamento antecipado de US$ 768 milhões e um adicional de US$ 110 milhões, ao longo dos próximos 3 anos, condicionado ao crescimento continuado da empresa. O fechamento definitivo da transação, previsto para o primeiro trimestre de 2017, está sujeito a uma série de condições que são habituais em transações envolvendo empresas prestadoras de serviço público, como a obtenção de anuências do poder público, dos financiadores e aprovações regulatórias.



Fundada em 2008, Odebrecht Ambiental é hoje a maior empresa privada de saneamento do Brasil. Atende atualmente a mais de 17 milhões de pessoas em 12 estados no Brasil por meio de concessões e de parcerias público-privadas. A operação inclui também parte dos serviços de tratamento de resíduos e de água industrial.



Toda a estrutura técnica da Odebrecht Ambiental é parte da transação e permanece inalterada, assim como o seu quadro de funcionários, garantindo sua capacidade técnica-operacional e a manutenção dos compromissos com todos os municípios onde ela atua.



A Brookfield é um dos maiores grupos de investimento do mundo, atuando nas áreas imobiliária, de infraestrutura, energia renovável, construção, agropecuária e florestal. Presente em 30 países com mais de US$ 250 bilhões em ativos sob gestão e emprega hoje 55 mil pessoas. A companhia investe no Brasil há mais de cem anos, administrando US$ 12 bilhões em ativos, em 15 estados brasileiros.

