O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) oferece seis locais de aplicação em Porto Ferreira: campus da Asser-PF (Jardim Aeroporto), escola “Washington Luiz” (Centro), escola “Mário Borelli Thomaz” (Escola de Comércio), escola “Dr. Djalma Forjaz” (Centro), Etec “Professor Jadyr Salles” (para os Portadores de Necessidades Especiais) e Caic “Professor João Teixeira” (Jardim Independência). As provas acontecerão no próximo fim de semana, dias 5 e 6 de novembro, em mais de 1,7 mil cidades.

O Enem é uma prova elaborada pelo Ministério da Educação para verificar o domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o ensino médio. Segundo o Ministério da Educação, serão impressas 18 milhões de provas, que estarão em 77 mil malotes com lacres eletrônicos que registram o momento exato em que foram abertos.

No Enem de 2016, haverá a coleta de impressões digitais dos participantes. “Isso irá se traduzir em maior segurança. A Polícia Federal tem um banco de digitais e poderá conferir se o participante é quem afirma ser e não outra pessoa”, explica a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini. A coleta será feita no dia do exame e, caso haja suspeita, haverá conferência pela Polícia Federal.

Fonte: Redação JP e Guia do Estudante