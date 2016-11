Um levantamento da Seção Municipal de Trânsito da Prefeitura de Porto Ferreira aponta que dos 100 moto-taxistas em atividade no município 60% trabalham ilegalmente. A Polícia Militar intensifica a fiscalização, cujo objetivo é aumentar o número de profissionais regulamentados.

As agências em funcionamento estão regulamentadas, mas muitas ainda contratam os chamados ‘clandestinos’ para dar conta da demanda. Com isso, o Setor de Fiscalização de Posturas da prefeitura passou a contar com o auxílio da PM para intensificar a fiscalização no policiamento ostensivo de rua.

O mototaxista flagrado no serviço irregular está sujeito a multas municipais que variam R$ 73,83 a R$ 516,89. O veículo pode ser apreendido em caso de reincidência. Já o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sobre o transporte ilegal remunerado prevê multa de R$ 85,13, além de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A prefeitura orienta como reconhece um mototaxista que presta o serviço regularizado. A moto tem o tanque pintado na cor amarela, com os dizeres mototáxi (em caixa alta) em preto ou então revestidos com capa ou adesivo, desde que respeitadas a cor e as dimensões mínimas.

O profissional usa uniforme e colete de segurança na cor preta, com dispositivos retrorrefletivos dentro das características estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Tanto o condutor quanto o passageiro devem utilizar capacete na cor amarela, constando o número da inscrição municipal. Os veículos devem ter no máximo 5 anos de fabricação e devem portar placa de identificação na cor vermelha.

Segundo a Prefeitura, as vantagens para os passageiros em utilizar os serviços de um profissional regulamentado é que o veículo passou por vistoria, obedece à legislação, e, caso aconteça algum problema, há como identificar o profissional responsável, já que ele está no cadastro da seção de trânsito.

"É perigoso [não ser regularizado] porque o mototaxista está protegido pela lei, está bem amparado. Ele tem o seguro e tem o DPVAT que auxilia no caso de um acidente", afirmou Manuel Pereira, especialista da Seção de Trânsito.

Para regularizar a situação, a prefeitura orienta que o profissional deve agendar a vistoria na seção de trânsito ou então telefonar para (19) 3581-5051. A vistoria é realizada na Seção Municipal de Trânsito.

"Talvez esse motociclista que não esteja legalizado a gente não sabe se ele realmente possui habilitação, se o veículo tem os itens de segurança", disse Pereira.

Os condutores deverão comparecer com o veículo (moto) e atender às exigências do decreto 23/2016, que regulamentou a lei municipal 2.770/2010 sobre o serviço de transporte individual de passageiros em motocicletas (moto-táxi) no município.

(Fonte: G1)