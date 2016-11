Durante este mês, a campanha Novembro Azul alerta para os cuidados que a população masculina deve ter para com a saúde de forma integral. A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação, é mobilizar os homens para conhecerem mais sobre sua saúde, em diferentes fases da vida. Na página da campanha, o instituto disponibilizou uma lista das doenças que mais afetam a saúde masculina, seja na infância, na adolescência, na fase adulta e na terceira idade. Ao clicar em cada uma delas, é possível encontrar informações sobre diagnóstico, fatores de risco, prevenção, sintomas e tratamento.





Na infância, as doenças citadas incluem fimose, infecção urinária e prostatite (inflamação da próstata). Já entre adolescentes, a lista destaca arritmia cardíaca, doenças sexualmente transmissíveis e ejaculação precoce. Na fase adulta, aparecem doenças como cálculo urinário e diversos tipos de câncer. Por fim, na terceira idade, integram a lista diabetes, disfunção erétil e hipertensão arterial.



Em Sorocaba, a população masculina tem atendimento gratuito no Ônibus Azul, onde podem ser feitas consultas e encaminhamento para médicos especialistas. A agenda do Ônibus do Homem é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.



A campanha



Criada em 2011, a campanha, originalmente, visa orientar a população masculina sobre o câncer de próstata. A doença figura como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, com mais de 13 mil mortes anuais uma a cada 40 minutos. Mais de 61 mil novos casos devem ser registrados no País em 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer.



Até o final do mês, serão realizadas atividades de orientação sobre o câncer de próstata e a saúde do homem e ações para estimular a atividade física. Haverá distribuição de material informativo e prédios estarão iluminados na cor azul entre eles, o Viaduto do Chá, em São Paulo, e o Congresso Nacional, em Brasília. Mais informações nas hashtags #novembroazul , #denovembroanovembroazul, #menospreconceito e #maisvida. (Agência Brasil)