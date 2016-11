Estreou no dia 31 de outubro, com nova roupagem, o programa A Voz do Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Em seu novo formato, o programa de rádio mais antigo do Brasil será mais interativo e próximo do cidadão. Haverá novos quadros, com jornalismo, prestação de serviço e diálogo com os ouvintes. Uma das grandes mudanças será a maior participação da audiência.

O programa, que contará com novos apresentadores – Airton Medeiros e Gláucia Gomes, permitirá que os ouvintes tirem dúvidas sobre programas sociais, sobre o trabalho do presidente da República e ministros ou esclarecer informações, como tirar documentos, por exemplo, além de fazer perguntas para os integrantes do Poder Executivo. O programa abrirá canais de e-maile telefone, além de um número de WhatsApp para interagir com o público. Pelo aplicativo, os ouvintes poderão enviar mensagens para a produção pelo número 61 99862-7345.

Veiculado diariamente (exceto aos sábados, domingos e feriados) das 19h às 20h, os primeiros 25 minutos são dedicados às notícias sobre o Poder Executivo, onde se dará as novas mudanças. Os demais 35 minutos é de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Judiciário.

A Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) informou, por meio de seu site oficial, que tem apoiado no Congresso Nacional a MP 742/2016 que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil.

A Associação disse que tem atuado junto aos parlamentares para que esta medida provisória seja aprovada no plenário da Câmara e do Senado até o dia 22 de novembro, para que passe a valer. A flexibilidade permite que o radio-difusor transmita o programa entre as 19h e 22h, garantindo sua importância. (Fonte: Abratel)