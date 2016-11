O vereador Rômulo Rippa e o advogado Dr. Fábio Castelhano Franco da Silveira participaram no último dia 8 de novembro do “Encontro dos eleitos – Transição Municipal: Gerenciando a crise”, promovido no Novo Hotel São Paulo Center Norte, na Capital. Durante todo o dia, houve um encontro com prefeitos eleitos do Estado de São Paulo. Na ocasião, Rippa esteve presente para discutir as oportunidades e desafios para o novo mandato. Já Castelhano, chefe da equipe de transição que atua na Prefeitura, aproveitou a viagem para atualizar seus conhecimentos em gestão pública.

Entre os principais temas que foram abordados durante o “Transição Municipal” estavam questões sobre o Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), Finanças Públicas, Ensino e Educação, Saúde, Licitações e Contratos, Terceiro Setor e Responsabilidade de prefeitos.

O evento foi idealizado pelo Instituto Paulista de Gestão Municipal (IPGM) em parceria com o escritório de advocacia Miranda Rodrigues e Palaveri Advogados. Estavam presentes os sócios do escritório, políticos ilustres como Sidney Estanislau Beraldo (conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo); Luiz Antônio Fleury Filho (advogado e ex-governador do Estado de São Paulo), e Wilson Modesto Pollara (secretário adjunto de Saúde do Estado de São Paulo), além de Raul Veloso (economista e especialista em Contas Públicas).