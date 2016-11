O maestro ferreirense Rafael Luís Garbuio está de malas prontas para Salvador. Foi aprovado em concurso público para professor de ensino superior de Regência Coral da Universidade Federal da Bahia, onde vai atuar como docente do Departamento de Música. Nas últimas semanas, a preocupação dele – além de pensar na mudança para a Capital soteropolitana – é encontrar uma editora para publicar o inteiro teor de sua dissertação de doutorado, cuja tese foi defendida no ano passado.

De acordo com os membros da banca examinadora que o avaliou, a pesquisa de Garbuio, que foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), foi considerada entre as mais relevantes já apresentadas no País e elogiada pelo desenvolvimento cultural da arte brasileira contemporânea.

O resultado foi o prêmio concedido pela Funarte (Fundação Nacional das Artes) ao maestro para conseguir transformar a dissertação em livro. Os custos para a edição serão pagos pela fundação, que é uma instituição de apoio e fomento à arte vinculada ao Ministério da Cultura.

“Tenho um ano para editar a obra a partir do recebimento do prêmio, não é muito tempo devido à transposição de algo acadêmico para algo que chegará às mãos do leitor nas livrarias”, afirmou Rafael Garbuio, em recente passagem por Porto Ferreira e em visita à casa dos pais, a Professora Dalva e Celso Garbuio, no último fim de semana.

Casado com a soprano e Professora Beatriz Benesi, Rafael Garbuio é doutor em Música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com ênfase em Regência Coral. Ele também é pesquisador da música do Renascimento. Especializou-se na obra do compositor italiano Carlo Gesualdo, sobre a qual escreveu sua dissertação de mestrado e sua tese de Doutorado.

Na Unicamp ele graduou-se em Regência Plena e desenvolveu seu mestrado em Música. Possui diploma técnico de Especialização em Violão Clássico pelo Conservatório Municipal de Pirassununga, "Cacilda Becker". Durante o doutorado, realizou um estágio junto à Università Degli Studi di Firenze, sob a orientação da Professora-doutoraMila De Santis, e também atuou como regente convidado no Coro do Conservatorio Statale di Musica "Luigi Cherubini" de Firenze, Itália, no início de 2014.