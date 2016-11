Os moradores do Residencial José Gomes estão divididos nesta época do ano. Não é segredo para ninguém que, a partir do Dia de Finados, é comum chover em Porto Ferreira. Desde o tempo de caçar onça com azagaia, como reza do ditado popular. Só que o bairro está um canteiro de obras para a implantação de infraestrutura.

As redes sociais viraram o muro das lamentações dos contribuintes: uns não aguentam mais conviver com o barro. No dia a dia, quando se encontram no portão de casa, os mais otimistas tentam convencer a turma de que “há um mal necessário”, uma vez que as máquinas rasgam o solo para a instalação das galerias pluviais.

Um morador comentou esta semana que o trabalho da empresa tem sido correto. “Eles estão fazendo algo que funciona porque a água é captada mais facilmente”, afirmou o comerciante. “Em certos locais aqui na cidade as bocas de lobo não servem para nada, só gastaram dinheiro”.

As obras de pavimentação do Parque Residencial José Gomes entraram em sua última etapa em outubro passado. Depois de concluir cerca de 50% da obra, homens e máquinas estão trabalhando na parte baixa do bairro que demanda mais tempo, pois, além da pavimentação, está sendo feito todo o projeto de drenagem de águas pluviais, com colocação de tubos para escoamento. Com a chuva que atingiu a cidade nos últimos dias o cronograma pode ser comprometido até a conclusão dos serviços.

O processo de asfaltamento do bairro começou na atual administração municipal. A pavimentação deve estar concluída até 31 de dezembro, antes do fim do mandato da prefeita Renata Braga. O financiamento da obra é de R$ 3,34 milhões, aproximadamente.

O financiamento também foi autorizado pela Câmara Municipal. A assinatura deu-se por meio do Pró-Transporte (Programa de Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano), do Ministério das Cidades, dentro da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2).