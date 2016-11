O DOUTOR RAFAEL PINHEIRO GUARISCO, MM. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA, SEÇÃO CRIMINAL, DA COMARCA DE PORTO FERREIRA, ESTADO DE SÃO PAULO, etc, FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele conhecimento tiverem que, nesta cidade e Comarca de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, na Sala do Tribunal do Júri, na presença do Meritíssimo Juiz de Direito, Presidente do Tribunal do Júri e do Promotor de Justiça da Comarca, Dr. GUSTAVO FERRONATO, de acordo com o artigo 439, do Código de Processo Penal, tiveram início os trabalhos de organização da LISTA DEFINITIVA DOS JURADOS QUE DEVERÃO SERVIR NESTA COMARCA DURANTE O ANO 2.017. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que fica DEFERIDA a exclusão da jurada NADIA ZORZO. Após, pelo MM. Juiz foi dito que mais nenhuma reclamação foi apresentada, ficando, assim, definitiva a seguinte lista, composta de cidadãos residentes na comarca:

1) ADÃO EDUARDO OSTROSCHI Eg. Seg. Trabalho

2) ADEMIR ALVES BATISTA Coord. Manuntenção

3) ADRIANA DE CASSIA FERREIRA Gerente Relac.

4) ADRIANO DELA LIBERA Auditor de qualidade

5) ANDRÉ LUIS RAMOS Ger. Administrativ.

6) ANDREIA LIMA F. DA COSTA SILVA Profª.

7) ANGELA ANDREIA M. R. DE SOUZA Bancária

8) ANTONIA DE JESUS GREVE BALDUINO Func. Púb. Munic.

9) ANTONIO ROQUE M. D. ZANINOVICH Bancário

10) AUDREI CARLOS Func. Púb. Munic.

11) BENEDITO CARLOS ZARAMELLA Analista Expedição

12) BENEDITO JORGE M. PROCÓPIO Func. Púb. Munic.

13) BRUNA MAIRA CALDRAN Estagiária Pedag.

14) CAIO CESAR AMBROSIO Assist.Merchandising

15) CAMILA VARALDO DOS SANTOS Auxiliar Profª.

16) CARINA AUGUSTA DIAS DA CRUZ Assistente de vendas

17) CARLA CRISTINA CADINE RODRIGUES Func. Púb. Munic.

18) CARLA F. PRUDENCIATTO DE OLIVEIRA Analista de RH.

19) CARLOS HENRIQUE FARIA Chefe Cred/Cobrança

20) CAROLINA TONHIOLO Operador I

21) CLAUDIA STORTI SOZIGAN BUANI Func. Púb. Munic.

22) CLEIDINIS A. TIMÓTEO V. SANTOS Profª.

23) CLEMILDA FINOCHIO BARCELOS Func. Púb. Munic.

24) DANIELA REGINA DE OLIVEIRA TOLEDO Coord. de Vendas

25) DEBORA CRISTINA CANDIDO Assit. Adm. Vendas

26) DIANA URBANO Auxiliar geral

27) DIOVANA B. TÉO GONÇALVES Insp. de qualidade

28) DURVALINO BERNARDO SOARES Bancário

29) EDEVALDO LUIS TEIXEIRA Tec. de agência

30) ELAINE APARECIDA S. CHIARELLO Profª.

31) ELEANDRO CESAR L. A. BAPTISTA Faturista

32) ELIANA DE PAULA SILVA Func. Púb. Munic.

33) ELIANA RODRIGUES BERTONCINI - Func. Púb. Munic.

34) EMERSON LOUREIRO Func. Púb. Munic.

35) FABIO RODRIGO SEBIN An. Laboratório Pl.

36) FELIPE GOMES DE ASSIS Func. Púb. Munic.

37) FLAVIA CAROLINA BENAT Aux. Administ.

38) FLAVIALEIA R. C. BELLA EUZÉBIO Profª.

39) FLAVIO ROBERTO DE MARCO Aj. Ferramenteiro

40) GRAZIELA ORTOLANI MOFFA Profª.

41) GUSTAVO ALBERTO CANDIDO Aux. Administrativo

42) GUSTAVO CARDOSO Au. Operador

43) HELOISA CRISTINA D. BORTOLETTO Encarreg. Depto.

44) ISMAEL DO CARMO PASSINI Operador I

45) IZABEL CRISTINA MAÇANO CAINELLES Aux. Administ.

46) JEFERSON BRAGA Func. Púb. Munic.

47) JOÃO LUCAS RAMOS An. Laboratório Pl.

48) JOÃO MARCO SALVADOR NASCIMENTO Profº.

49) JOSÉ CLAUDIO PEREIRA RAMOS Operador I

50) JOSÉ LUCIANO GERALDI Ger. Pesq. Desenv.

51) JOSIANE CRISTINA PREVATO Func. Púb. Munic.

52) JUCELENA APARECIDA PIRUZELLI Profª.

53) JUSSARA ANTONIO DE SOUZA Func. Púb. Munic.

54) LILIANA PERONDI CARLINO Func. Púb. Munic.

55) LUCAS SARAIVA Operador forno

56) LUIZ PAULO MOTA DOS SANTOS Profº.

57) MARCELO OZELIN Func. Púb. Munic.

58) MARCIA ALVES PEREIRA Auxiliar Geral

59) MARIA ADRIANA RODRIGUES BIANCHI Profª.

60) MARIA LUCIA DE OLIVEIRA Profª .

61) MARIA ROSARIA DE O. MARQUES Agente escolar.

62) MARIELE PICOLO BORDON GAZATTE Assist. Marketing

63) MARISA DE CASSIA PERONDI S. VICENTE Func. Púb. Umnic.

64) MATEUS HENRIQUE GONÇALVES Na. Logística Jr.

65) NADIA MARIA ROCHA PEREIRA Profª

66) NATHAN FLAMARION LEAL COIMBRÃO Analist. Rec./Seleção

67) NELSON CARLOS PEREIRA SILVA Bancário

68) PAULO ROBERTO SIMÃO Au. Operador

69) PAULO SERGIO DE SOUZA Func. Púb. Munic.

70) PEDRO JOSÉ DOS SANTOS Ec. Especializ. Ope

71) RAMON ELEUTERIO ASSONI Func. Púb. Munic.

72) renan de oliveira santos Operador I

73) RINALDO ANTONIO TOMAIOLO Supervisor de Area

74) RITA DE CASSIA LOUZADA MATTA Bancária

75) ROSANA CLAUDIA A. S. MODULO Func. Púb. Munic.

76) ROSANGELA PERIPATO FERREIRA Func. Púb. Munic.

77) RUY LOPES CORREA Assit. Diretoria

78) SANDRA MARIA GOMES MORAES Coord. Pedag.

79) SEBASTIÃO DONIZETE XAVIER Tec. Seg. Trabalho

80) SULA REGINA BORSATO Profª

81) TATIANE CRISTINA BARBOZA TERASSI Secretária

82) VANDERSON MARIN Func. Púb. Munic.

83) VANILDA SILVA Assistente de vendas

84) VICENTE MARCELINO CAPRIOGLIO Func. Púb. Munic.

85) WILSON CANDIDO Analista de Almox.

SUPLENTES

86) ADEMIR DONIZETI GATTE Func. Púb. Munic.

87) ADILSON LUIS TOFFOLI Analista Marketing

88) ADRIANA DE LOURDES P. BOSSO Func. Púb. Munic.

89) ALAN MAXIMIANO DUZ Func. Púb. Munic.

90) CARLOS ALBERTO BELLINI Func. Púb. Munic.

91) CARLOS AUGUSTO KRUGER Func. Púb. Munic.

92) CARLOS EDUARDO PEREIRA DIAS Tec. Desenvolv.

93) CLEBER SEBASTIÃO FABRI Func. Púb. Munic.

94) EDUARDO DONISETE BET At. Administrativo

95) FABRICIA LORENCETTI VICENTE Assist. Tec. Admin.

96) FERNANDA APARECIDA P. AMARAL Func. Púb. Munic.

97) GUSTAVO LOURENÇO SECHERINI Assist. Admin.

98) HERIKA FERRARI Profª.

99) JORGE LUIZ BERTI Func. Púb. Munic.

100) LIGIA MARA SALGUEIRO TORRES Func. Púb. Munic.

101) LUIZ FERNANDO SONCINI Func. Púb. Munic.

102) MARIA A. BACCARIN BRUNO PRADO Func. Púb. Munic.

103) MARIA CAROLINA DELSIN Gerente Relac.

104) ANTALINO COLAVOLPE Func. Púb. Munic.

105) NIVALDO MUTINELLI JUNIOR Func. Púb. Munic.

106) REGIA MAGNA MOTTA BONANI Func. Púb. Munic.

107) ROSELI DE FATIMA FIORIN Coord. Pedag.

108) VIRGINIA PINTO BERNARDO Func. Púb. Munic.

109) WALDENICE A. ZUFFO JANDUCCI Func. Púb. Munic.

110) WILSON DONIZETI PIERI Gerente

Assim organizada a referida lista, composta de 85 jurados e 25 suplentes, passou o MM. Juiz ao conserto da respectiva urna, depositando nela cédulas feitas de papel opaco, com os nomes dos jurados alistados, com a indicação de cada um deles. Foi a mesma fechada, ficando em poder e sob a guarda do MM. Juiz a respectiva chave. Em seguida, declarou o Meritíssimo Juiz de Direito encerrados os trabalhos, determinando desde logo a expedição do respectivo edital, para ser publicado pela Imprensa Oficial e afixado no átrio deste Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Porto Ferreira, aos 21 de novembro de 2016. Eu ___________, Rita de Cassia Sfalcin Gnann, Escrivã Judicial II, subscrevi.

RAFAEL PINHEIRO GUARISCO

Juiz de Direito

ANEXO I

Da Função do Jurado ( extraído do Cód. Processo Penal em vigor )

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;

IV – os Prefeitos Municipais;

V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública;

VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública;

VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII – os militares em serviço ativo;

IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa;

X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.

Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.

Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.