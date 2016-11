Mais um menor infrator foi recolhido para a unidade da Fundação Casa na região para cumprir medida socioeducativa devido ao seu envolvimento com o mundo do crime. A apreensão do adolescente de 17 anos aconteceu por volta das 22h10 na última segunda-feira, na estrada velha de Descalvado, conhecida como “rua de cima” da Favela da Fepasa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar fazia patrulhamento naquela área da cidade quando o menor infrator foi localizado com outro adolescente. Ambos estavam em atitude suspeita. O menor foi abordado, sendo que a PM não permitiu sua fuga. Ele era procurado pela Justiça.

Foi detido e levado para a Delegacia da Polícia Civil. Mais tarde o menor foi mandado para Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) de São Carlos, onde permaneceu apreendido para ficar à disposição da Justiça.

Polícia Militar distribui cartilha

cidadã com dicas de segurança

A 4ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar de Porto Ferreira distribuiu este mês para a imprensa as principais dicas para evitar furtos, roubos e assaltos, em crimes conhecidos como “saidinha de banco”, punga, golpe do bilhete premiado, entre outros delitos mais comuns. As informações fazem parte da cartilha cidadã. Segundo fontes da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a prevenção e a precaução são as principais armas para afugentar os bandidos.

Dica 1: Ao retirar dinheiro do banco, guarde-o com cuidado em local discreto. Não conte dinheiro em público. Saindo do banco, certifique-se que não está sendo seguido.

Dica 2: Nunca exiba grande quantidade de dinheiro perante outras pessoas. Separe previamente a quantia necessária as suas pequenas despesas.

Dica 3: Evite que os idosos andem desacompanhados por locais desertos ou por ruas de comércio muito movimentado, alertando-os para que tomem cuidado com os "contos do vigário", praticados por marginais bem falantes; cuidado especialmente com pessoas que venham oferecer terrenos em locais distantes, planos de aposentadoria, jóias achadas na rua, curas milagrosas, correntes e alianças de ouro, etc.

Dica 4: Aconselhe as mulheres para que levem a bolsa, junto ao corpo, protegida pelo braço. Atenção ao zíper e compartimentos abertos.

Dica 5: Viajando de ônibus interestadual ou circular, não abandone nem desvie a atenção de sua bagagem.

Dica 6: Evite a ação de ladrões, não ostentando correntinhas ou joias em locais movimentados.

Dica 7: Não carregue consigo objetos de valor, cartões de credito ou todos seus documentos, se não houver absoluta necessidade. Não se esqueça que telefone celular custa caro é tem sido alvo dos ladrões.

Dica 8: Não dê informações a ninguém sobre itinerário, hábitos, horários, viagens, etc. Alerte sua família e empregados para também procederem assim.

Dica 9: Avise a polícia ao perceber que alguém está sendo seguido. Avise também comerciantes e gerentes de bancos caso note algum movimento suspeito em torno de seus estabelecimentos.

Dica 10: Em caso de dúvida, ligue para a Polícia Militar pelo telefone 190 e passe todas as informações que conseguir ao atendente. O caso será registrado no Copom (Central de Operações da Polícia Militar).

“Mulher vítima de violência

tem que denunciar o agressor”,

diz Dra. Jacqueline Valadares

O tema violência contra a mulher, infelizmente, ainda é recorrente. Em São Paulo, no último mês de agosto, foram registradas quase 4,4 mil denúncias de lesão corporal dolosa e mais de 4,9 mil ameaças contra mulheres.

Para diminuir esses índices, o Governo do Estado tem atuado em diferentes frentes. A promoção de campanhas de conscientização é uma delas. "A mulher precisa ter ciência que há um ciclo de agressão", explica Jacqueline Valadares, delegada da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher.

"A mulher agredida costuma ter algum tipo de dependência em relação ao agressor, pode ser uma dependência econômica ou emocional", completa a delegada. Independente dessa relação, é fundamental que se faça a denúncia contra o agressor, visto que normalmente existe um ciclo de violência contínuo.

"O indivíduo agride a vítima verbalmente e essa agressividade tende a se repetir e se agravar. Antes disso, ele pede perdão, o casal vive uma lua de mel. Na sequência, acontecem novas agressões verbais que podem culminar em agressões físicas e até em feminicídio", alerta Jacqueline. (Fonte: SSP-SP)

Estado tem queda de 6% em mortes

no trânsito entre janeiro e outubro

O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito divulgou, nesta segunda-feira (21), por meio do Infosiga SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), a queda de 6% em relação às mortes registradas em todo o Estado no acumulado de janeiro a outubro de 2016, se comparado ao mesmo período do ano passado. No total, 293 vidas foram salvas.

Na comparação de outubro de 2016 com o mesmo mês do ano passado, foi registrada queda de 9% no número de mortes de acidentes de trânsito. Com relação aos acidentes com vítimas, houve queda de 22% no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2015. Foram 161.334 ocorrências contra 206.142, representando 44.808 acidentes a menos.

Do total de óbitos de acidentes de trânsito ocorridos em outubro de 2016, 80% eram pessoas do sexo masculino, 15% eram jovens de 18 a 24 anos, 35% foram provocados por colisões e 25% por atropelamentos. Os dados deste mês apontam que a maior parte das vítimas era de motociclistas (33%) e pedestres (25%). (Fonte: Portal do Governo do Estado)